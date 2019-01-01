لاسارتي يتحدث عن سواريز وفينيسيوس وجريزمان

مدرب الأهلي يتحدث عن انتقال جريزمان لبرشلونة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، أن انتقال الفرنسي أنطونيو جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، إلى فريق برشلونة سيكون أمرًا مفيدًا له.

لاسارتي قال خلال تصريحات لراديو "ماركا" الإسباني: "جريزمان سيكون له في برشلونة حال الانتقال له، لأنه تطور كثيرًا ويلعب في أكثر من مركز.

مدرب الأهلي تحدث عن مواطنه لويس سواريز، حيث قال: "هو لاعب لا يشبع أبدًا، ودائمًا مستاء وغير سعيد من نفسه، إذا لم يسجل في أي مباراة".

وواصل: "سواريز كوّن ثنائية رائعة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة".

💬- النجم الكاميروني المخضرم باتريك مبوما يرى أن المنتخب المصري مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وذلك في حوار خاص أجراه مع مراسلنا. @abdoallaiithy pic.twitter.com/hv40FDiIyz — جول مصر (@goaleg) March 20, 2019

وبعد سؤاله عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، قال لاساراتي: "لاعب يمتلك جودة عالية جدًا، وينقصه فقط الثقة".

المدرب الأوروجوياني اختتم حديثه قائلًا: "فينيسيوس يمتلك صفات مثيرة للإعجاب بالنسبة لي ومن المستحيل الاعتقاد بأنه لن يستطيع التسجيل".

فينيسيوس شارك مع ريال مدريد في 33 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وصناعة 13.