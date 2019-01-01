لاسارتي: نستحق لقب الدوري وأهنئ الجماهير

تصريحات مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عقب التتويج بالدوري

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.قال مدرب النادي الأهلي مارتن لاسارتي إن المارد الأحمر يستحق لقب الدوري بعد موسم كبير وشهور من العمل الشاق

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

— جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

وعقب المباراة قال مارتن لاسارتي عبر تصريحات لقناة الأهلي إن التتويج بالبطولة يعد أمرًا مهمًا للغاية، نظرًا لأن الفريق ظل صامدًا أمام الكثير من اللحظات الصعبة..

وأضاف: "لابد من الاستمرار في العمل والتطلع إلى بطولات أخرى، هذا لا يعني أننا لن نحتفل بما حققنا، ولكنه لا يمكن أن ينسينا الاستعداد من أجل القادم"

وتابع: "عندما وصل الفارق إلى 17 نقطة مع المتصدر كنا نؤمن بحظوظنا في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على سقوطنا وعدم القدرة على العودة من أجل الاستمرار في المنافسة"

وحول شاربه ولحيته الذي ظهر بهما في مباراة اليوم أجاب لاسارتي ضاحكًا: "أعتقد أنهما ليسا نقطة القوة وكلمة السر، لقد حققت الكثير من الانتصارات من قبل بدون شارب أو لحية"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.