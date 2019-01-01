لاسارتي: مواجهة فيتا كلوب صعبة أمام جماهيره

مدرب الأهلي يؤكد على صعوبة مواجهة خصمه فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي المصري على صعوبة مواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في عقر داره ووسط جماهيره.

المدرب الأوروجوياني قال: "مباراتنا المقبلة ليست بها أي علاقة بنتيجة مباراتنا معهم في مصر.

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وكان فريق الشياطين الحمر قد حقق الانتصار بهدفين مقابل لا شيء في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مدرب وصيف آخر نسختين من البطولة وقال: "نتعامل مع البطولة مباراة بمباراة وخطوة بخطوة، نلعب من أجل تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث والعبور لربع النهائي، نعرف فيتا كلوب بشكل جيد، ونعرف صعوبة مواجهتهم في عقر دارهم ووسط جماهيرهم، المباراة تزداد صعوبة أيضًا كون أرضية الملعب من الترتان، ولكنني تحدثت مع اللاعبين بشأن كل هذه الأمور".

يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة مجموعته، بينما يحتل فيتا كلوب المركز قبل الأخير.