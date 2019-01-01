لاسارتي: ما حققه الأهلي ليس سهلاً، وهكذا فزنا على الزمالك

حديث مدرب الأهلي مع الصحفيين بعد إسقاط الزمالك في القمة

كتب | زهيرة عادل

أثنى المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي، على لاعبيه وعقليتهم، بعد ختام الموسم بشكل جيد، بالتغلب على الزمالك بهدف نظيف، في مباراة القمة التي جرت على ملعب "الجيش" ببرج العرب مساء الأحد.

وقال المدرب اللاتيني في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة "شعوري العام. أنت تكون بطلاً فهذا بطبيعة الحال ليس بالأمر السهل، وبالنسبة لنا، فنحن نسير في طريقنا ونبدأ من الصفر ثم تتضح الرؤية أمامنا، كنا أقل من المتصدر بـ17 نقطة، وملاحقته لم تكن سهلة، كنا نعرف أهمية حصاد النقاط، لذا أريد أن أشكر اللاعبين، إنهم اجتهدوا وتعبوا. حقًا هي بطولة مستحقة".

وعن المباراة، قال "الزمالك بدأ بشكل أفضل اليوم، لكن بعد ذلك قمنا بتعديل بعض المراكز في خط الوسط بدلا من اللعب باثنين في الوسط وأمامهما لاعب رقم 10. عدلنا الطريقة وهو ما ساعدنا على تحسين أوضاعنا لنسيطر على المباراة بعد ذلك".

وأضاف "الشوط الثاني كان غريبًا نوعًا ما، أتيحت للزمالك مثلنا بعض الفرص، وصلنا 3 مرات للمرمى، وفي الأخير تمكنا من التسجيل ثم حاولنا السيطرة حتى النهاية".

ثم تحدث عن حامي عرين الفريق محمد الشناوي، قائلاً "ليس لدي ما أقوله عنه، كل شيء قيل فيه، هو من أفضل حراس المرمى في إفريقيا، وقدم بطولة أفريقية جيدة واليوم أكد مستواه العالي كحارس

وعن معسكر الفريق في إسبانيا، قال "من الصعب قياسية بنتيجة مباراة اليوم، أعتقد أن نتائج فترة الإعداد ستظهر على مدار الموسم، لكنه سيفيدنا في المستقبل كثيرًا. كرة القدم بها ثوابت هي أن الفريق الفائز لا يقترب منه أحد والبطل لا يمكن انتقاده، سنحصل على أجازة 4 أيام ثم نواصل المشوار".

وفي الختام سُئل عن الصفقات الجديد، فأجاب "لا لن أتحدث عن اللاعبين الجُدد الآن.. اليوم نريد التحدث عن أبطال الدوري فقط".