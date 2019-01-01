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الدوري المصري الممتاز

لاسارتي: لم نستحق الهزيمة أمام بيراميدز واستحقينا الفوز على المصري

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المدير الفني للأهلي لم ينس هزيمة فريقه الأخيرة في الدوري أمام بيراميدز
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

يعتقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه لم يستحق الخسارة من بيراميدز، كما استحق الفوز اليوم على المصري.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً، مساء اليوم على حساب المصري، بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

وقال لاسارتي في تصريحات عقبت اللقاء: "مباراة الليلة كانت صعبة، وبغض النظر عن الإصابات التي لحقت باللاعبين، إلا أن الفريق ظهر بشكل جيد".

وواصل: "كنا أفضل اليوم واستحقينا الفوز خاصة مع سيطرتنا على مجريات اللقاء، ما زال أمامنا سبع مباريات حتى نهاية الدوري، سنعمل على الفوز بهم جميعاً".

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وتطرق لاسارتي للحديث عن مباراة بيراميدز الماضية، حيث قال: "لقد شاهدت المباراة ثلاث مرات، لم نستحق الخسارة، ولكن هذا حال كرة القدم".

الجدير بالذكر ان الأهلي يحتل المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، مع وجود مباراتين مؤجلتين للأهلي.

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