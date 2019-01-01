لاسارتي: لا نعاني من الإصابات

مدرب الأهلي سعيد بالفوز على بتروجيت برباعية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على بتروجيت برباعية مقابل لا شيء في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

المدرب الأورجواياني قال في تصريحاته بعد المباراة: "أنا سعيد جدًا بالمستوى الذي قدمه الفريق، هذا ما يجب أن نراه دائمًا، الشيء الرائع هو تكامل الصفوف وعدم وجود إصابات، وهذا ما يمنحنا أفضلية وخيارات أكثر للاعتماد على اللاعبين".

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كما أضاف لاسارتي: "عندما جئت إلى هنا للمرة الأولى كان هناك 14 لاعب مصاب بالفريق، والآن لدينا 26 لاعبًا بالفريق يشاركون في التدريبات بشكل طبيعي، أمامنا شهر صعب وهو إبريل المليء بضغط مباريات، نتمنى إنهاءه بأفضل النتائج وعدم وجود إصابات".

كما أشاد لاسارتي بأداء أجاي وجيرالدو بالمباراة.

يشار إلى أن الأهلي يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب فرق الدوري المصري بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك المتصدر.