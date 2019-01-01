لاسارتي: لا أفكر في الرحيل عن الأهلي بشرط وفخور باللاعبين

الأهلي ودع دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز بهزيمة مخزية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، عن رضاه عن المردود الذي قدمه اللاعبين، رغم وداع دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل.

المارد الأحمر حقق الفوز أمام الأولاد بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. (طالع تقرير المباراة)

ولم يسعف الفوز الشياطين الحمر، حيث كانوا بحاجة لإحراز ستة أهداف، بعدما خسروا لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، ليودعوا البطولة القارية.

وقال لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا كل ما لدينا فنيًا وتكتيكيًا في محاولة لتغيير الوضع الذي حدث في لقاء الذهاب، وقدمنا مباراة جيدة في مجملها، كنا نأمل أن نسجل في العشر دقائق الأولى، للضغط بشكل أكبر على المنافس، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما دفعني لإجراء تغييرات هجومية لتعزيز الكثافة في وسط الملعب والضغط بقوة على صن داونز".

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وأضاف: "على المستوى الشخصي أنا فخور باللاعبين، بالطبع حزين لتوديع البطولة، التي كنا نطمح في الفوز بلقبها، لكن هذه هي كرة القدم".

الأوروجوياني تابع: "كنت أرغب في أن يستعيد الفريق شراسته في تسجيل الأهداف كما حدث في لقاء سيمبا، لكن في المجمل أنا سعيد بمردود اللاعبين، وسأواصل العمل لتحقيق البطولات، ولا أفكر في الرحيل إلا أن رغب مجلس الإدارة رحيله، وقتها سأرحل على الفور".

واختتم: "تعاقدت مع الأهلي منذ 3 شهور وكنا متأخرين في جدول الدوري بـ 12 نقطة عن الفريق المتصدر، لكن الآن نحن في المركز الأول وتخلصنا إلى حد كبير من كثرة الإصابات، وبشكل عام لدي أهداف كثيرة أسعى لتحقيقها مع الأهلي".

يذكر أن صن داونز تأهل إلى نصف النهائي ليلاقي الفائز من مواجهة الوداد المغربي وهورويا الغيني، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.