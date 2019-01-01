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لاسارتي: كثرة المباريات تتسبب في الإصابات

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المدير الفني للأهلي المصري يتحدث عن سبب كثرة الإصابات

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على أن سبب إصابات لاعبي فريقه، هو كثرة المباريات، التي خوضها الفريق الأحمر في البطولات المختلفة، والتي تتطلب جهدًا إضافيًا.

لاسارتي قال خلال تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن جيدين على المستوى البدني، ولكن المشكلة تكمن في أننا نلعب مباراة كل 72 ساعة، وهذا الأمر يتسبب في إصابات كثيرة".

المدرب الأوروجوياني تابع: "علينا مواصلة العمل، واللاعبون يعودون تدريجيًا للفريق، بعد الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا".

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الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء يوم السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الأهلي منقوصًا العديد من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد نجيب ومروان محسن ووليد أزارو وياسر إبراهيم وسعد سمير وحمدي فتحي.

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