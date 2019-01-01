لاسارتي: قدمنا أفضل شوط منذ أن جئت وأعمل على التوازن بالأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه قدم شوطًا رائعًا أمام مصر المقاصة، خلال الشوط الأول.

لاسارتي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "قدمنا أداءً رائعًا خلال الشوط الأول، وهذا من أفضل الأشواط التي قدمناها منذ أن توليت المهمة".

المدرب الأوروجوياني تابع: "خلال الشوط الثاني مستوى الفريق انخفض، لأن اللاعبين يعانون من الإرهاق، ولكن استطعنا تسجيل الهدف الثالث".

⏲️نهاية المباراة

الأهلي يحسم اللقاء بالهدف الثالث في الشوط الثاني عن طريق لاعبه رمضان صبحي ⚽️⚽️⚽️

30 نقطة 👉

ثالث ترتيب فرق الدوري الممتاز 🔝



(@AlAhly :📸) pic.twitter.com/xuCvwOfsTv — جول مصر (@goaleg) January 24, 2019

مارتين لاسارتي أردف: "لانحصل على حصص تدريبية كافية، بسبب ضغط المباريات، حيث نلعب المباراة ثم الاستشفا وبعدها تدريبات قليلة قبل المباراة التالية".

واختتم لاسارتي تصريحاته متحدثًا عن التوازن بالفريق: "بعض المراكز بالفريق بها 5 لاعبين، ومراكز أخرى ليس بها القدر الكافي، وسأعمل على توازن القائمة خلال الفترة المقبلة".

الأهلي حقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما باللقاء المؤجل من الإسبوع التاسع ضمن منافسات الدوري الممتاز.