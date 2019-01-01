لاسارتي: سواريز قادر على التحسن

مدرب الأهلي يتحدث عن أزمة قلة تهديف مواطنه مهاجم برشلونة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي المصري ثقته في مواطنه لويس سواريز نجم برشلونة رغم تراجع مستواه بالآونة الأخيرة.

وقال لاسارتي في تصريحاته لراديو كادينا سير:"سواريز قادر على التحسن في الفترة القادمة، خاصةً أن (إرنستو) فالفيردي (مدرب برشلونة) لا يخرجه من الملعب، وهذا مهم للاعب".

وأضاف:"هو لاعب يجيد قراءة الملعب ويلعب بكل ما أوتي، وإذا كانت مشكلته بدنية سيكون الحل في إراحته".

وأوضح:"أما إذا كان الأمر يمثل مشكلة من الناحية العقلية، فإنه قوي للغاية بها. الفريق بحاجة لأهدافه إن كان يرغب بتحقيق دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن سواريز قد قدم عرضاً سيئاً للغاية في ذهاب دور الـ16 أمام ليون الفرنسي والذي انتهى بالتعادل السلبي.