لاسارتي: الهزيمة أمام فيتا كلوب غير عادلة وقادرون على التأهل

الأهلي عقد موقفه بالهزيمة أمام الفريق الكونغولي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يؤمن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، بحظوظ فريقه في التأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا رغم تعقد موقف المجموعة عقب الهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة اليوم السبت، أمام الفريق الكونغولي بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال لاسارتي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: "الخسارة لم تكن عادلة، الأهلي كان الأفضل في أغلب أوقات المباراة، رغم صعوبة المواجهة، لكننا صنعنا عديد الفرص وفشلنا في التسجيل".

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وأضاف: "ننتظر مواجهة شبيبة الساورة وسيمبا لنرى إلى أين ستذهب المجموعة قبل الجولة الأخيرة، بالتأكيد الأمور الآن باتت أصعب وأكثر تعقيدًا، لكن أمامنا مباراة على ملعبنا أمام شبيبة الساورة يجب أن نحقق بها الفوز من أجل التأهل".

الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة السابعة محافظًا على صدارة المجموعة مؤقتًا، وأضاعت حسم التأهل لدور الـ8 قبل الجولة الأخيرة، بينما ارتفع رصيد فيتا كلوب إلى النقطة السابعة في المركز الثاني مؤقتًا كذلك.