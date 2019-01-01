لاسارتي: الخطيب تعامل بأخلاق الفرسان ولن نخذل الجماهير

مدرب الأهلي يصف ما حدث في المران بالواقعة الفارقة في روح اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

جدد مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، اعتذاره للجماهير عقب الهزيمة المخزية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، مؤكدًا تحمله مسؤولية الهزيمة.

المارد الأحمر تلقى هزيمة ثقيلة أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، جعلته على مقربة من وداع البطولة التي وصل للنهائي بها العامين الماضيين.

وقال لاسارتي، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "أكرر اعتذاري، أنا المسؤول الأول عن النتيجة والهزيمة الكبيرة، ومن اليوم سنغير هذا الانكسار وسنصحح الوضع في أقرب وقت، لأن الأهلي يستحق ذلك، وأعدكم بأن كل لاعب في الفريق وأنا قبلهم سنبذل كل ما لدينا لتصحيح الصورة وتعويض ما حدث من نتيجة قاسية".

وأضاف: "سأتحدث بمنتهى الشجاعة للجماهير، أطالبهم أن يثقوا بنا، لأننا لن نخذلهم في أي خطوة مقبلة، وسنعمل بكل ما لدينا من جهد لتصحيح الصورة في أقرب وقت".

وعن الجلسة التي عقدها محمود الخطيب؛ رئيس النادي، مع اللاعبين والجهاز الفني صباح اليوم، علق الأوروجوياني: "الخطيب تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، حيث قدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر في نفس الوقت عن كل الحزن الذي أصابه من النتيجة القاسية، وأنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقتالهم داخل الملعب للخروج من هذه الصدمة سريعًا".

الخطيب: لا مبررات ولا أعذار ورد الاعتبار عمليًا هو الاعتذار المطلوب

وأكمل: "رئيس النادي دائمًا يقدم الدعم للفريق من اليوم الأول لي هنا، وهذا الدعم لا يتوقف على تنفيذ الطلبات الفنية فقط، لكن كذلك للبنية الخاصة بفريق الكرة والمعسكرات وغيرها من الأمور التي تؤدي للتطور السريع، لذلك نحن مدينون له بالشكر".

المدير الفني استطرد: "ما اعتبره فارقًا في روح اللاعبين ومعنوياتهم هو وجود بعض المشجعين في محيط ملعب المران اليوم، الذي يهتفون باسم النادي، مثل هذه الهتافات هي كل ما يحتاجه اللاعبون للنهوض سريعًا والتخلص من آثار الهزيمة والسير نحو طريق البطولات دائمًا".

واختتم: "بدأنا الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة وعقب نهايتها سنعد للقاء صن داونز، لن يكون سهلًا، ولكن نعد بتصحيح الصورة وهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لي وللاعبي الفريق".

يذكر أن الهزيمة بخماسية هي الأثقل في تاريخ مشاركات الشياطين الحمر بالبطولات الأفريقية، بجانب أنها جعلتهم على مقربة من توديع البطولة التي وصلوا للنهائي بها العامين الماضيين.

ومن المقرر أن يلتقي الأحمر بصن داونز في لقاء الإياب، في 13 من إبريل الجاري.