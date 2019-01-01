لاسارتي: اللاعبون ليسوا ماكينات ونعاني من الضغط

المدرب الأوروجوياني يؤكد على أنه جاء لجنوب إفريقيا للفوز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه بالرغم من قلة كمية الفرق بدوري أبطال إفريقيا، إلا وأن الصعوبات تزداد بالبطولة.

لاسارتي قال خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء صن داونز الجنوب إفريقي: "حقيقة أن المتبقي فقط 8 فرق، وكمية الفرق تقل ولكن الصعوبات بتزيد، والجميع له نفس الحلم والأمل، والآن متبقي فقط 180 دقيقة (مباراتين فقط)".

وعن الأمطار التي ستواجه الأهلي، قال لاسارتي: "لا مشكلة في الأمطار، ولدينا مباريات متتالية تقريبًا كل 3 أيام، وبعض الحالات قد يكون هناك رحلة أو سفر بين المباريات".

مدرب الأهلي تابع: "اللاعبون بشر وليسوا ماكينات، وكل ما نحاول فعله استخدام كل اللاعبين، ومنح راحة لبعض اللاعبين وعلى الباقي أن يقدم جهد أكبر".

مارتين لاسارتي أردف: "لدينا الرغبة في الفوز بالمباراة، والإحصائيات بالنسبة لنا هي عبارة أرقام فقط".

واختتم مارتين لاسارتي تصريحاته قائلًا: "أحيانًا هناك تحسن بالمستوى أو انخفاض، ودائمًا نعاني من الضغط، ونحن هنا لمحاولة الفوز".

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الأهلي سيحل ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي، بإياب دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم غدٍ السبت.