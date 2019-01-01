لاسارتي: الأرضية كانت تزداد سوءً بالوقت وكنا الأفضل في الشوط الأول

المدير الفني للنادي الأهلي ينتقد أرضية ملعب مباراة ديربي القاهرة والذي انتهى بالتعادل السلبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتقدم، مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، أرضية ملعب مباراة فريقه أمام الزمالك، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

واستضاف الزمالك نظيره الأهلي، على ملعب برج العرب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي منذ قليل.

وقال لاسارتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "في الشوط الأول كنا الأفضل، ولكن الزمالك توازن في الشوط الثاني، النتيجة كانت عادلة".

وتابع: "بالنسبة لأرضية الملعب، لم تساعد في ظهور المباراة بشكل جيد، كان هناك احتمالية ارتكاب أخطاء كبيرة بسبب الأرضية".

القمة 117 تنتهى بالتعادل السلبي.🧐#الزمالك بقى متصدرًا للدوري المصري بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي #الأهلي. pic.twitter.com/gw2eBSfgjJ — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

وواصل: "الأرضية كانت تزداد سوءً مع اللعب، قرارات اللاعب تكون خاطئة بسبب مثل هذه الأمور، اللاعب يكون قلقاً بسبب رغبته في عدم ارتكاب الأخطاء".

وتأثرت أرضية ملعب برج العرب بشكل كبير بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت على ملعب المباراة، من فجر اليوم