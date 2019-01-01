لازارو مرشح لمغادرة إنتر بعد أقل من ستة أشهر

مباراة وحيدة للنمساوي مع النيراتزوري

هيثم محمد تويتر

تحدثت تقارير عن إمكانية مغادرة فالانتينو لازارو، الجناح النمساوي، صفوف إنتر في يناير المقبل بعد أقل من ستة أشهر فقط من انضمامه للنيراتزوري.

لازارو انضم لإنتر الصيف الماضي مقابل 22 مليون يورو من هيرتا برلين، ولم يلعب إلا 41 دقيقة كبديل في لقاء سلافيا براج بدوري الأبطال.

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وبحسب "كالتشيو ميركاتو"، فإنتر وضع احتمالية لإعادة لازارو لهيرتا مجدداً في يناير المقبل على سبيل الإعارة لمنحه فرصه للمشاركة.

وعلق اللاعب على الأمر مع "LaOla1": "الجميع يريد اللعب كل ثانية، أنا أيضاً طموح، يجب أن أظهر للمدرب ما يمكنني أن أقدمه وأجبره على أن لا يتركني خارج التشكيل".

وواصل: "التدريبات في إيطاليا معقدة وتكتيكية أكثر، نبقى أكثر من ساعة نناقش تفاصيل تكتيكية، أفضل الهجوم، أريد عندما أصل إلى 30-35 سنة أن أتفاخر بما قدمت".

وختم: "الأسبوع الماضي واجهنا ميسي ورونالدو، هذا مهم للاعب مثلي في الثالثة والعشرين يبدأ مشواره، الآن يجب أن أتطور".

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ويتواجد لازارو حالياً في معسكر منتخب بلاده الذي يخوض غمار تصفيات أمم أوروبا 2020.