لارسون يرشح مواطنه لبرشلونة لتعويض رحيل سواريز

برشلونة حاول التعاقد مع نفس اللاعب في يناير

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات في 5 أكتوبر القادم.

المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يعتبر الهدف الرئيسي للمدرب رونالد كومان، ولكن مطالب إنتر قد تمنع النادي الكتالوني من ضمه.

ممفيس ديباي كذلك يعتبر من الخيارات المتاحة، وسط مفاوضات مستمرة مع ليون، ولكن هناك حالة من التشاؤم حول إتمام الصفقة.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن هنريك لارسون مهاجم برشلونة السابق، ومساعد كومان في الجهاز الفني الحالي، نصح النادي بالتعاقد مع مواطنه السويدي ألكساندر إيزاك.

صاحب الـ21 سنة يقدم مستويات مميزة مع ريال سوسييداد، ويتمتع بقدرات مميزة من الناحية البدنية، حيث يبلغ طوله 1.90 مترًا.

وأما بالنسبة للنواحي الفنية، فيتميز اللاعب بسرعة كبيرة، وأيضاً أسلوبه في التحكم في الكرة، بما لا يتناسب مع طوله الفارع.

إدين دجيكو مهاجم روما ظهر أيضاً ضمن العناصر المطروحة على الطاولة لحل أزمة الهجوم بعد رحيل لويس سواريز، لكن الأولوية تتجه نحو إيزاك.

برشلونة يتابع اللاعب حتى قبل قدوم كومان، وهناك احتمالات حول القيام بخطوة جديدة للتعاقد معه قبل نهاية الانتقالات.

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العقبة الوحيدة في الصفقة، هي مطالب ريال سوسييداد، بالحصول على 70 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقد إيزاك مع النادي الإسباني.

الأزمة تأتي في رفض سوسييداد لمبدأ التفاوض من أجل تخفيض هذا المبلغ، تكراراً لما فعلته إدارة النادي مع برشلونة في يناير الماضي، ولكن من المتوقع إعادة المحاولة.

يذكر أن المهاجم السويدي شارك في 44 مباراة مع سوسييداد، ونجح في تسجيل 16 هدفاً بقميص الفريق، 9 في الدوري الإسباني و7 في كأس الملك.