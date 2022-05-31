لأجل تشيلسي.. أبراموفيتش يقاضي الاتحاد الأوروبي!

الملياردير الروسي يقف أمام الاتحاد الأوروبي

رفع مالك نادي تشيلسي السابق، رومان أبراموفيتش، دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد مجلس الاتحاد الأوروبي.

وهو الذي فرض العقوبات على الملياردير الروسي في وقت سابق، في إطار إجراءات تستهدف روسيا وحلفاء الرئيس فلاديمير بوتين المقربين.

حيث أدرج الاتحاد الأوروبي في مارس، "الأوليغارشية الروسية" في قائمته للأفراد المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر بسبب دورهم في الغزو الروسي لأوكرانيا.

ماذا حدث؟

أُجبر أبراموفيتش على بيع تشيلسي بعد أن فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات لما وصفته بتمكينه من "الغزو الوحشي والهمجي" لبوتين لأوكرانيا.

وتم الانتهاء من بيع البلوز مقابل 2.5 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى سعر تم دفعه على الإطلاق لفريق رياضي، يوم الإثنين من قبل تود بولي.

وبعد تلك الأحداث قرر رومان أبراموفيتش رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي، الذي يرى الروسي أنه قد ظلمه في الفترة السابقة.

ماذا عن رأي المفوضية الأوروبية؟

قالت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن السلطات البرتغالية أكدت أن بيع تشيلسي من قبل أبراموفيتش - الذي يحمل جواز سفر برتغالي - لا يفيده، والعائدات سيتم تحريرها فقط لأغراض "إنسانية الأنشطة" في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن نادي تشيلسي لم يستطع التعامل هذا الموسم مع كل تلك الأحداث مما جعله يخرج دون تحقيق أي بطولات، لكنه استطاع ضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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