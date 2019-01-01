لاتسيو يغرم سافيتش ولويس ألبيرتو بسبب البطاقة الحمراء

لاتسيو يغرم نجميه ميلينكوفيتش سافيتش ولويس ألبيرتو بسبب حصولهما على البطاقة الحمراء

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

غرم نادي لاتسيو الثنائي ميلينكوفيتش سافيتش ولويس ألبيرتو بسبب حصولهما على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام كييفو فيرونا.

وسيحل لاتسيو ضيفًا ثقيلًا على ميلان مساء غد الأربعاء على ملعب سان سيرو في لقاء الإياب لنصف نهائي كأس إيطاليأ.

وحصل سافيتش ولويس ألبيرتو على البطاقة الحمراء في المواجهة الأخيرة للبيانكوتشيليستي أمام نادي كييفو فيرونا مطلع الأسبوع الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وصباح اليوم،قررت إدارة نادي لاتسيو تغريم سافيتش 50 ألف يورو، وتغريم لويس ألبيرتو مبلغ أقل نسبيًا يقال أنه 35 ألف يورو.

ووفقًا لهذا، فإن الصحف الإيطالية تتوقع أن يتم إصدار عقوبة الإيقاف على الثنائي من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم.

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يذكر أن لاتسيو كان قد أخرج إنتر ميلان من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بخمسة ركلات مقابل أربعة فقط.