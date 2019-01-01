لاتسيو يعلن إصابة ميلينكوفيتش سافيتش

نجم لاتسيو وهدف مانشستر يونايتد وإنتر يغيب عن الملاعب لنحو أسبوعين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن لاتسيو إصابة نجم وسط ميدانه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والذي يعد أحد أبرز الأسماء المطلوبة في الميركاتو.

وفي الوقت الحالي يستهدف كل من مانشستر يونايتد وإنتر التعاقد مع نجم وسط الميدان الصربي قبل نهاية السوق الصيفية.

وفي الوقت ذاته، أعلن لاتسيو إصابة نجمه سافيتش خلال المباراة الودية التي جمعت بين نسور العاصمة الإيطالية ونادي الشباب السعودي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وخرج سافيتش مصابًا خلال المباراة التي فاز بها لاتسيو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد للكالتشيو.

وسيغيب سافيتش عن الفريق لنحو أسبوعين، ما يجعله خارج المواجهة الأولى للنسور في الدوري أمام سامبدوريا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في حال لم يرحل عن صفوف الفريق.

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يذكر أن مانشستر يونايتد بات بعيدًا بعض الشيء عن التعاقد مع أي لاعب آخر نظرًا لانتهاء الميركاتو الإنجليزي مساء الغد.