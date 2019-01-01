لاتسيو يطمئن على سافيتش ولويس ألبيرتو

ميلينكوفيتش سافيتش ولويس ألبيرتو جاهزان لمواجهة ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شارك ثنائي نادي لاتسيو ميلينكوفيتش سافيتش ولويس ألبيرتو في تدريبات الفريق الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراة الغد أمام ميلان.

وسيحل لاتسيو ضيفًا ثقيلًا على ميلان مساء غد الأربعاء على ملعب سان سيرو في لقاء الإياب لنصف نهائي كأس إيطاليأ.

وإلى غاية أمس، كانت مشاركة الثنائي سافيتش ولويس ألبيرتو في مباراة ميلان لا تزال محل شك، حيث أنهما لم يكملا الحصص التدريبية بشكل طبيعي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

ولكن صباح اليوم، شارك الثنائي في الحصة التدريبية بشكل طبيعي ولم تبدو عليهما أية علامات لإصابة أو ما إلى ذلك.

ووفقًا لهذا، فإن الصحف الإيطالية تتوقع أن يبدأ سافيتش ولويس ألبيرتو المباراة بشكل أساسي، وذلك في ظل بحث لاتسيو عن التتويج بلقب الكأس.

رسالة إلى محمد صلاح.. حتى لا تخسر كل شيء

يذكر أن لاتسيو كان قد أخرج إنتر ميلان من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بخمسة ركلات مقابل أربعة فقط.