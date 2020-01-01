لاتسيو يرفض الاستسلام ويفوز على فيورنتينا ويواصل ملاحقته ليوفنتوس

فوز عصيب لكنه هام..

تمكن لاتسيو من تحقيق فوز هام للغاية على ضيفه فيورنتينا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الأولمبي بروما ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ورغم أن النجم الكبير فرانك ريبيري كان من افتتح التسجيل للفيولا في الدقيقة 27، لكن كتيبة المدرب سيموني إنزاجي تمكنت من العودة في النتيجة وتحقيق ثلاث نقاط هامة في الصراع على لقب الكالتشيو.

الهداف تشيرو إيموبيلي كان من سجل هدف التعديل في الدقيقة 67 عبر ركلة جزاء، ثم أحرز لويس ألبيرتو الهدف الثاني والغالي في الدقيقة 82.

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هدف إيموبيلي جعله يبتعد بصدارة هدافي الكالتشيو ليصبح رصيده من الأهداف 27 هدفًا ويزداد الفارق مع كريستيانو رونالدو، الملاحق الأبرز إلى 4 أهداف بعد تسجيل الدون هدفًا بالأمس في فوز يوفنتوس على ليتشي برباعية نظيفة.

وتأتي أهمية فوز النادي العاصمي في كونه بعد أيام قليلة من هزيمة صعّبت من مهمة سعيه نحو لقب السيري آ، على يد أتالانتا بثلاثة أهداف لهدفين، وكأنها رسالة بأن اللقب لم يُحسم بعد للعام التاسع على التوالي لفريق السيدة العجوز.

الفوز يرفع رصيد لاتسيو إلى النقطة 65 ليواصل ملاحقته ليوفنتوس على صدارة ترتيب جنة كرة القدم، حيث يحتل البيانكونيري الصدارة برصيد 69 نقطة.

في الوقت نفسه فقد واصل فيورنتينا موسمه المترنح بتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الثالث عشر، ويفقد بصورة كبيرة فرصة التواجد في أي مركز أوروبي بعد ارتفاع الفارق مع بارما صاحب المركز السابع لـ8 نقاط.