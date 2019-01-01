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لاتسيو يتعهد بمحاسبة المتهمين بالعنصرية من جماهيره

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قضايا العنصرية تواصل تصدر المشهد في إيطاليا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تعهد لاتسيو في بيان رسمي باتخاذ الإجراء اللازمة ضد المتهمين بإطلاق هتافات عنصرية من قبل جماهيره في مباراة الدوري الأوروبي الأخيرة.

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وتواصلت وقائع العنصرية في ملاعب كرة القدم الإيطالية في العامين الأخيرين بشكل أكبر من الطبيعي، الأمر الذي تطلب التحرك وإصدار عقوبات من أجل محاربة هذه الظاهرة السلبية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقًا سيتخذ على إثره إجراءات تأديبية، وذلك بعد مزاعم السلوك العنصري في مباراة نسور العاصمة الإيطالية أمام رين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وفاز لاتسيو في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه في روما، في مواجهة شهدت هتافات عنصرية من قبل جماهير الفريق الإيطالي ضد لاعبي الفريق الفرنسي.

وفي هذه المرة، جاء بيان نادي لاتسيو بأنه يتعهد بفتح تحقيقات من أجل الوقوف على ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من يثبت تورطهم في أي إساءة عنصرية.

وتواصلت وقائع العنصرية في ملاعب كرة القدم الإيطالية في العامين الأخيرين بشكل أكبر من الطبيعي، الأمر الذي تطلب التحرك وإصدار عقوبات من أجل محاربة هذه الظاهرة السلبية.

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يذكر أن الموسم الماضي قد شهد أكثر من حالة إساءة عنصرية كذلك، سواء ضد خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، أو ضد مويس كين نجم إيفرتون الحالي ويوفنتوس السابق.

 

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