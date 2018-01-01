خاص جول - لاتسيو يوضح حقيقة مفاوضاته مع رمضان صبحي

التقارير الصحفية الإيطالية أشارت لرغبة لاتسيو في التعاقد مع رمضان صبحي.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أشارت تقارير صحفية إيطالية أمس لرغبة نادي لاتسيو الإيطالي في التعاقد مع المصري رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

صحيفة "كوريري" أشارت إن لاتسيو يراقب وضعية صبحي عن كثب وسيتحرك لضمه في يناير المقبل أو يونيو إذا أستمر مع هدرسفيلد لنهاية الموسم.

جول دوت كوم تواصل مع أحد المسؤولين في نادي لاتسيو للوقوف على حقيقة المفاوضات مع الجناح المصري.

أحد المسؤولين في النادي الإيطالي نفى تمامًا سعيه الحصول على خدمات رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة في تصريحات خاصة لجول.

مسؤول لاتسيو أضف بأن النادي الإيطالي لديه لاعبين في هذا المركز إضافة إلى اثنين آخرين قادرين على لعب هذا الدور ولا توجد نية للاستغناء عن أياً منهم وهو ما يعني استحالة التعاقد مع لاعب جديد في نفس المركز.

لا يشار رمضان صبحي مع هدرسفيلد بصفة مستمرة حيث لم يلعب إلا 75 دقيقة خلال أربع مباريات طوال الموسم.

يُذكر أن هناك مفاوضات من قبل النادي الأهلي المصري لاستعادة رمضان صبحي من جديد يناير المقبل.