لابورت يغادر الملعب محمولًا بعد إصابة قوية في الركبة

إيمريك لابورت يزيد من متاعب مانشستر سيتي بإصابة تبدو قوية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

غادر النجم الفرنسي إيمريك لابورت ملعب مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام برايتون بعد مرور نصف ساعة فقط بسبب الإصابة على مستوى الركبة.

وسقط لابورت أرضًا بعد التحام قوي استلزم تدخل سريع للجهاز الطبي من أجل تقديم الإسعافات السريعة للمدافع الفرنسي الذي بدا متألمًا بشكل كبير.

وغادر لابورت الملعب محمولًا على نقالة وسط تصفيقات جماهير ملعب الاتحاد التي قدمت المؤازرة والدعم الكبير للاعب في موقف صعب كهذا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

ولم يخضع بعض لابورت للفحوصات الطبية للوقوف على خطورة الإصابة، ولكنها تبدو قوية وعلى الأرجح ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ولم يتعرض لابورت لإصابة طويلة كتلك منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، الأمر الذي سيضر بدفاع فريق بيب جوارديولا كثيرًا نظرًا لعدم تعدد البدائل.

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يذكر أن مباراة مانشستر سيتي وبرايتون قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليتصدر السيتي جدول البريميرليج مؤقتًا.