لابورتا يفلت من العقاب.. تطور جديد في قضية نيجريرا!

الأحداث تتلاحق في قضية الفساد المتهم بها برشلونة..

قد يفلت رئيس برشلونة جوان لابورتا من التحقيق في قضايا الفساد والرشوة المرتبطة بقضية نيجريرا، في ظل مستجدات على مستوى الادعاء العام بالقضية.

وفي الشهر الماضي، أدرج قاضي المحكمة خواكين أجيري الذي يدير التحقيق، لابورتا في القضية إلى جانب الرئيسين السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.

في البداية، كان قد تم استبعاد لابورتا بسبب قانون التقادم مما يعني أنه لم يكن من المقرر توجيه الاتهام إليه. ومع ذلك، قال أجيري إن القانون يجب أن يبدأ من تاريخ آخر دفعة تم سدادها لنيجريرا (2018)، بدلاً من بدء التحقيق (2023).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قانون التقادم يمتد لمدة عشر سنوات للخلف، ومع ترك لابورتا منصبه في عام 2010، فإن تاريخ البدء سيحدد ما إذا كان ينبغي إدراجه في القضية.

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وفقًا لصحيفة "موندو دييبورتيفو" فقد طلب المدعون أن ينهي أجيري التحقيق مع لابورتا بسبب تلك الاتهامات نتيجة لتلك الوضعية غير الواضحة قانونيًا.

لقد تجاهلوا أيضًا فكرة أن الرؤساء يمكن اعتبارهم جميعًا مسؤولين بسبب اتفاق بينهم، والذي كان من شأنه أن يورط جميع رؤساء برشلونة بين عامي 2001 و2018، بينما كانت المدفوعات مستمرة. سوف يجيب كل رئيس فقط على المدفوعات التي تتم بموجبه، إلا أن المحكمة ستستمر في تعقب اتهامات الرشوة بشكل منفصل.