تقارير أشارت إلى رغبة الأرجنتيني بالعودة للفريق الكتالوني ورئيسه يرد

رد رئيس برشلونة جوان لابورتا على التقارير التي تحدثت عن عودة ممكنة لنجم الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي ليونيل ميسي للفريق الكتالوني.

وخرجت فيرونيكا بروناتي بتصريحات قالت فيها إن ميسي ووالده يريدان العودة لصفوف برشلونة مساء الجمعة. التفاصيل هنا.

ماذا قال لابورتا عن عودة ميسي إلى برشلونة؟

وتحدث الرئيس مع "ESPN" وقال: "بالنسبة لبارسا هو على الأرجح اللاعب الأفضل في التاريخ والأكثر فاعلية، فقط يمكن مقارنته بيوهان كرويف".

وأكمل: "ولكن كان يجب أن يحدث الأمر يوماً ما، اتخذنا قراراً بسبب تبعات الظروف التي ورثناها، المؤسسة تأتي فوق اللاعبين والمدربين".

وواصل لابورتا: "لا أعتقد أن فصل ليونيل ميسي في برشلونة قد انتهى، وأعتقد أن من واجبنا إبقاء هذا الفصل مفتوحاً وعدم إغلاقه".

وختم: "هل أشعر بأنن أُدين له؟ نعم، من الناحية المعنوية كرئيس لبرشلونة، فعلت ما يجب فعله، ولكن كرئيس لبرشلونة، نعم أُدين له".

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

آخر الأنباء كانت أشارت إلى محاولات من باريس سان جيرمان لتمديد عقد النجم الأرجنتيني لعام إضافي، لينتهي في 2024.

وقالت التقارير إن ميسي لم يحسم موقفه من عرض بي إس جي بعد، وسينتظر لما بعد المونديال في قطر لحسم قراره بخصوص مستقبله.