لابورتا يتوعد جوارديولا: فزنا على ريال مدريد بالأربعة والدور على مانشستر سيتي!

لابورتا يستعرض قوة برشلونة في وجه جوارديولا!

يلتقي برشلونة مع مانشستر سيتي في مواجهة ودية خيرية لزيادة الوعى بمرض التصلب الجانبي الضموري، وتقام المباراة على هامش تكريم خوان كارلوس أونزوي حارس مرمى ومدرب مساعد برشلونة الأسبق والذي يعانى من المرض.

يحتضن ملعب كامب نو المباراة، يوم 24 أغسطس المقبل.

وتحدى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، فريق مانشستر سيتي متوعدًا مدربهم بيب جوارديولا بسحق أبطال إنجلترا برباعية دون رد، مثلما فعل البرسا في الكلاسيكو الأخير ضد غريمه التقليدي ريال مدريد.

لابورتا يتوعد مانشستر سيتي

وحضر الثلاثي لابورتا وجوارديولا وأونزوي المؤتمر الصحفي للإعلان المباراة الخيرية.

وقال جوارديولا: "سنحضر الفريق بكامله للمباراة".

ورد عليه لابورتا: "برناردو سيلفا، أيضًا؟".

سليفا يعد ضمن مفكرة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، لكن المفاوضات بين الناديين لا تزال في بدايته مع مطالب مالية كبيرة من جانب النادي الإنجليزي للموافقة على رحيل لاعبه.

ورد جوارديولا على رئيس برشلونة قائلًا: "برناردو وعشرة آخرون".

وقال لابورتا: أنا أشجع الأندية واللاعبين والعالم الرياضي بشكل عام على إظهار دعمهم إنه يوم التبرع، سيتم إنشاء منصة للجميع للتبرع سنحاول أن نسهل على أي شخص يريد مساعدتنا".

وأضاف: "المباراة ضد مانشستر سيتي ليست ودية نريد الفوز على أبطال الدوري الممتاز".

وأكد جوارديولا على كلام لابورتا قائلًا: "لن تكون مباراة ودية".

واستئناف لابورتا حديثه: "المباراة بين برشلونة وسيتي ستكون ممتعة للغاية وسنحاول الفوز بها سيكون تشافي متحمسًا للغاية، إنه أحد أفضل العروض التي يمكنك مشاهدتها في كرة القدم".

وأردف: "سأتحدث مع لاعبي فريقي عن سبب المباراة وعن المرض إنها مباراة مثالية للاستعداد قبل الموسم المقبل ".

وتوعد رئيس برشلونة مانشستر سيتي بنتيجة قاسية قائلًا: "فزنا 0-4 على ريال مدريد الفائز بالدوري الإسباني ونريد الآن الفوز على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال جوارديولا: "تشافي ساعدني كثيرًا في الملعب برشلونة سينمو معه مرة أخرى وسيعود الفريق إلى ما كان عليه من قبل".

وأضاف: "أعرف تشافي منذ فترة طويلة كزميل ، ثم بعد ذلك كنت مدربه إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي به مرة أخرى".

وأتم بيب جوارديولا حديثه قائلًا: "اعتبارًا من اليوم أعتقد أن برناردو سيستمر في مانشستر سيتي الموسم المقبل - لكن كما قلت دائمًا، لا أحب الاحتفاظ باللاعبين غير السعداء".

اقرأ أيضًا ..

جوارديولا يصد لابورتا: فريقنا أمام برشلونة سيكون برناردو وعشرة لاعبين

بطريقة غير مباشرة.. برشلونة يستفيد من انتقالات بايرن ميونخ!