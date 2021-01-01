لابورتا منح الموافقة .. كومان مدربًا لبرشلونة في الموسم المقبل

المدرب الهولندي يمثل المستقبل في برشلونة

يبدو أن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة سيستمر في منصبه في الموسم المقبل، وذلك على عكس المتوقع في بداية الموسم الحالي حين جاء المدرب الهولندي.

وقد التقى جوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة بالمدير الفني الهولنيد برونالد كومان ومنحه ثقة كاملة، وذلك حسب ما نقلته القناة الثالثة الإسبانية.

اللقاء بينهما كان للحديث عن حصول كومان على صلاحيات كاملة في الفترة المقبلة، مع ضمان استمرارية المدرب الهولندي على مقاعد البدلاء في برشلونة للموسم المقبل.

في بداية الموسم الحالي كان كومان يشعر بعدم الراحة بناء على ما حدث من قبل إدارة النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية قبل الموسم الجديد، وتعامل معه الجميع على أنه مدرب مؤثت.

ومع الوضع غير المستقر بخصوص خروج اللاعبين وما حدث قبل رحيل لويس سواريز، بدأت الجماهير أيضًا تشعر بلحظات الشك في فترة ما قبل بداية الموسم الجديد.

ومن جانبه، بدأ المدرب رونالد كومان الموسم بشكل سيئ، ولكنه استعاد زمام الأمور وقدم أداء جيدًا مع الفريق ليحظى بثقة الرئيس الجديد جوان لابورتا الذي منح الإشارة لبقائه.

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يذكر أن برشلونة يعيش فترة مضطربة، حيث أن الرئيس الجديد جوان لابورتا يريد أن يزيح آثار الماضي، والذي يلقي بظلاله على وضع الفريق الحالي اقتصاديًا.