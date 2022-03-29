لابورتا: حسمنا صفقتين للصيف، ومؤمن بقدرتنا على الفوز بالدوري

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على قناعته التامة أن فريقه لديه القدرة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم وتحقيقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع "راديو كتالونيا"، وأكد خلالها أن النادي حسم صفقتين بالفعل من أجل الصيف القادم.

وقال لابورتا: "لقد قمنا بحسم صفقتين بالفعل من أجل الموسم الجديد، أحدهم في وسط الملعب والآخر في الدفاع".

وأضاف: "لدي قناعة بقدرتنا على المنافسة على الدوري الإسباني، أفضل الفوز به على الدوري الأوروبي".

وأكمل: "علاقتي بفلورنتينو بيريز جيدة للغاية ومتحضرة، ونتحدث كثيرًا بسبب دوري السوبر، سيكون هناك حوارات بناءة مع الاتحاد الأوروبي قريبًا".

وأنهى كلماته عن الثلاثي مبابي وهالاند وديمبيلي: "على من يريد أن يلعب لبرشلونة أن يتأقلم مع الوضع الإقتصادي الخاص بنا، الأمور صعبة للغاية".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر وفي صيده 66 نقطة، وللكتلان مباراة أقل.