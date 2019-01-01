لابورتا: جمهور برشلونة حسم قراره بشأن جريزمان

تعرف على تصريحات رئيس برشلونة الأسبق حول إمكانية ضم جريزمان

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة الأسبق، أنّ جمهور النادي الكتالوني حسم إمكانية التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، من عدمه.

التقارير الصحفية أكدت رغبة برشلونة في إعادة المحاولة لضم جريزمان بعد فشل التعاقد معه في الصيف الماضي.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية: "الجمهور حسم رأيه في مسألة جريزمان والأغلبية لا ترغب في التعاقد معه، كما أنّه قرر البقاء مع فريقه الصيف الماضي وهذا حقه".

وتابع: "الفرنسي قام بألاعيب ضد برشلونة الصيف الماضي وفي الأخير لم يأت. لا أعتقد أنّ النادي قد يقبل لاعبين لم يرغبوا في ارتداء قميص النادي كما أنّ هناك أكثر من لاعب في مركزه".

رئيس النادي الكتالوني في الفترة من 2003 حتى 2010 رأى أنّ سوء تصرف جريزمان الصيف الماضي جعله مكروها من عدد من جمهور برشلونة ولذلك أطلقوا صافرات الاستهجان ضده في مباراة السبت الماضي.

وأردف: "ريال مدريد يمر بموسم سيء للغاية بعد أن خرجوا من كل البطولات ولا يفكرون حاليًا سوى في سوق الانتقالات الصيفية".

بات لويس سواريز أكثر لاعبي الاورجواي تسجيلاً للأهداف في الليجا (130 هدفًا)، متجاوزاً دييجو فورلان صاحب الـ128 هدفًا 🔥 pic.twitter.com/OfJeGuJnbI — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 13, 2019

واختتم: "لا أعني عدم الاحترام، ولكن بالطبع جمهور برشلونة سعيد بما يحدث في موسم ريال مدريد فهذا جزء من المنافسة بين الفريقين، ولو انقلبت الآية لفرحت جماهير البلانكوس أيضًا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة انتصر على مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف يوم الأربعاء الماضي.