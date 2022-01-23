لابورتا بعد سباعية السوبر النسائي ضد أتلتيكو مدريد: تبقون برشلونة ناجحًا!

حقق فريق برشلونة للسيدات الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف نظيفة في مباراة كأس السوبر الإسباني بين الفريقين.

المباراة تقدم فيها الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف خلال أول 27 دقيقة، وتحولت بعد ذلك لمواجهة استعراضية تبارت فيها سيدات برشلونة على التسجيل في الفريق العاصمي.

وعقب المباراة خرج جوان لابورتا رئيس النادي وأكد على فخره بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على خصم بحجم أتلتيكو مدريد في مواجهة بتلك الأهمية.

وقال لابورتا: "أهنئ الجماهير على الفوز، لقد فوزنا بكأس السوبر، ما تقوم بها لاعبات برشلونة مثير للإعجاب، هن يبقون هذا النادي ناجحًا".

وأضاف: "هن دائمًا سعيدات، ويعرفن كيف يجلبن الاحتفالات لنا بالرغم من كل الظروف، سنستمر في ذلك الدرب، أنا فخور بذلك الفريق".

وتتصدر سيدات برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني للسيدات برصيد 51 نقطة جمعها في 17 انتصار من أصل 17 مواجهة خاضها الفريق.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خاض بطولة السوبر كبطل الدوري الإسباني وكأس الملكة عن الموسم الماضي.