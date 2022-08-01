لابورتا: برشلونة لديه دين أخلاقي تجاه ميسي .. وسنفعل الرافعة الاقتصادية الثالثة

جوان لابورتا رئيس برشلونة تحدث عن خطط النادي الكتالوني في الشهر الأخير من فترة الانتقالات أثناء مؤتمر تقديم الفرنسي جول كوندي.

ظهر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أمام وسائل الإعلام اليوم الإثنين، أثناء مؤتمر تقديم الفرنسي جول كوندي لاعبًا جديدًا في صفوف "البلوجرانا"، وتحدث عن وضع الفريق خلال الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات.

لابورتا أعلن خلال المؤتمر الصحفي عن بيع حصة 25% من "استوديو برشلونة" مقابل 100 مليون يورو، ليتم بذلك تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة، والتي ستمنح النادي الكتالوني المزيد من الراحة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ماذا قال لابورتا عن التوقيع مع كوندي؟

وبدأ لابورتا حديثه بالترحيب بقدوم كوندي إلى برشلونة، وأظهر مدى التضحيات التي قام بها اللاعب للانتقال إلى "كامب نو".

وقال لابورتا: "أرحب به لأنه اليوم لاعب مهم في برشلونة، تعاقدنا مع لاعب عزيز جدًا على المدرب الذي كان مصرًا جدًا على التعاقد مع كوندي لتعزيز الدفاع".

وأضاف: "نحن ممتنون جدًا لأنه أظهر دائمًا رغبته في القدوم إلى برشلونة، وقد قاوم كثيرًا".

وتابع: "شكرًا للأمانة الفنية لأنهم حصول على توقيع كبير جدًا، وشكرًا أيضًا لممثليه وعائلته، إنه لاعب رائع أظهر جودته في كرة القدم الإسبانية وكيف تكيف معها".

وأردف: "إنه منخرط جدًا في عملية التكيف مع الحياة في النادي وفي البلد، ونحن سعداء جدًا لأننا نصنع فريقًا يتزايد فيه التنافس".

هل يتمكن برشلونة من تسجيل اللاعبين الجدد؟

لابورتا تطرق خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن تسجيل اللاعبين الجدد بقوله: "نشعر بالتفاؤل، نبذل قصارى جهدنا لتسجيلهم، أتمنى أن تتفهم رابطة الدوري الإسباني تفسيرنا".

وأضاف متحدثًا عن الروافع الاقتصادية، وتفعيل الرافعة الثالثة: "شرعنا في بيع 25% من استديوهات برشلونة مقابل 100 مليون يورو".

وأكمل: "إذا أضفنا كل هذه المبالغ التي تمثل دخلًا هامًا وفهمنا أننا نقوم بواجبنا، سنكون قادرين على تسجيل اللاعبين".

هل يتحرك برشلونة لضم لاعبين جدد؟

لابورتا فجر مفاجأة مدوية، حين أكد أن برشلونة قد يتحرك للتعاقد مع المزيد من اللاعبين خلال الشهر الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال: "راضون عن جميع التعاقدات التي قمنا بها، الصيف طويل ونحن على استعداد للمضي قدمًا في تسجيل اللاعبين الجدد قبل 13 أغسطس".

وأضاف: "بعد ذلك سنرى ما سيحدث لأننا قد يكون لدينا اهتمام بالمزيد من اللاعبين".

وعما إذا كان برشلونة سيتحرك لضم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، قال لابورتا: "علينا أولًا تسجيل اللاعبين الجدد، ثم سنرى ما يمكننا فعله إذا طلب المدرب المزيد من التعزيزات".

هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

تطرق لابورتا أيضًا خلال المؤتمر للحديث عن احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى "كامب نو" مرة أخرى.

وقال: "لن أعلق على الأمر لأنه لاعب في باريس سان جيرمان، لن أعلق على الأمر مرة أخرى".

واختتم: "أعتقد أن برشلونة لديه دين أخلاقي تجاه ميسي، سنرى لكن نحن نتذكره".