لابورتا: النسخة الحالية لميسي "غريبة" ولهذا السبب لم يعد إلى برشلونة!

تجربة مختلفة للنجم الأرجنتيني في إنتر ميامي

اعترف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بشعوره "الغريب" بعد رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.

ميسي رحل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية عقده، وكانت هناك بعض التكهنات حول عودته إلى برشلونة لكنه قرر التوجه نحو الدوري الأمريكي.

البداية تبدو مثالية للنجم الأرجنتيني مع فريقه الجديد حيث سجل 3 أهداف في مباراتين، لكن لابورتا لا يؤمن أن هذه الخطوة تحمل الكثير من المنطق.

وقال لابورتا لشبكة "ESPN" الأمريكية:"إنه شعور غريب، نحن نعرف ميسي من خلال برشلونة، أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يراه به المشجعين لأن معظم مسيرته كانت في برشلونة".

وأضاف:"جاء إلى النادي عندما كان طفلًا عمره 14 عامًا وقضى معنا 20 سنة وأتمنى له السعادة في تجربته الجديد في ميامي".

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وعن فشل عودته:"لقد كان قريبًا جدًا وكان علينا إدارة وضع اللعب المالي النظيف، كنا بحاجة إلى الوقت وفي النهاية توصلنا لاتفاق مع الدوري الإسباني للحصول على الضمانات اللازمة لعودته، ولكنه تعرض لضغوط هائلة في باريس وأخبرني والده أنه بحاجة لمكان لا يتعرض فيه لأي ضغوط لذلك لم يعد للنادي".

يذكر أن قضية عودة ميسي إلى برشلونة هذا الصيف، صاحبها بعض الاتهامات للاعب باختيار الدوري الأمريكي للهروب من متطلبات الدوريات الكبرى.