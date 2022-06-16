لابورتا : الحديث عن ميسي يحزنني وبيكيه ليس شخصًا تافهًا!

أبدى سعادته بتصرفات تيباس الأخيرة

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، على شعوره بالحزن في كل مرة يتحدث فيها عن ليونيل ميسي لاعب الفريق السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي.

واضطر برشلونة للتخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني المخضرم لنظيره الفرنسي الصيف الماضي، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الفترة الأخيرة.

وخلال تواجده في الجمعية العمومية الاستثنائية لبرشلونة، التي أقيمت مساء الخميس، للتصويت على بيع 49.9% من شركة "BLM" الخاصة بالنادي حرص لابورتا على الحديث عن ميسي.

وقال رئيس برشلونة:"الحديث عن موضوع ميسي يجعلني في غاية الحزن، سأظل مؤيدًا لأي فكرة لمنحه التقدير الكافي لكل المجهود الذي قدمه للنادي على مدار السنوات الطويلة الماضية".

وأضاف:"لقد أعطى برشلونة الكثير من سنوات المجد، وأنا متأكد من قدرتنا على تكريمه بالطريقة المناسبة، ليو سيظل منتميًا لبرشلونة دائمًا وهو يستحق التقدير الأبدي".

وأما عن جيرارد بيكيه:"بيكيه يعاني نوعًا ما، هناك صورة في خيال الناس أن نجوم الكرة يتمتعون بالشهرة والمال وكل ما نحلم به فقط، ولكنهم بشر أيضًا وبيكيه شخص رائع".

وأوضح:"لقد اختار الاستمرار كلاعب كرة قدم محترف وقد أعطانا الكثير وعليه الاستمرار في ذلك، كان أمامه خيار الانغماس في حياته كرجل أعمال أو لاعب كرة واختار الاستمرار بمسيرته في الملاعب".

واستكمل:"لقد مر بظرف غير لطيف على الإطلاق من الناحية الشخصية خاصة بالنسبة لطفليه، ولا يجب السير وراء الأخبار التي تصوره كرجل تافه بلا مشاعر، لأنه يستحق احترام ومودة الكتالونيين وأنا محظوظ بمعرفته".

وتحدث كذلك عن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قائلًا:"أوافق أنه قام بتغيير موقفه، وسأطلب منه الاستمرار في هذا الخط، أنا أؤيد ما قلته من قبل لأنه أضر بنا في حالات محددة، ولكني رأيت تغييرًا وأتمنى أن يواصل على هذا الخط الإيجابي".

جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لبرشلونة، أسفر عن الموافقة على بيع 49.9% من شركة "BLM" الخاصة بالنادي، وهو ما قد يضخ مبلغ يتراوح بين 200 إلى 300 مليون يورو يمكن استخدامهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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