لابورتا: أتمنى عودة ميسي وبقاء دي يونج.. ومستقبل رونالدو لا يعنيني!

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

أدلى رئيس برشلونة جوان لابورتا بتصريحات مثيرة حول العديد من الملفات التي تحيط بالنادي الكتالوني في الوقت الراهن وذلك في حوار مع شبكة "سي بي إس سبورتس".

لابورتا تحدث عن كثير مما يشغل مشجعي برشلونة حول العالم، سواء فيما يتعلق بأسطورة الفريق ليونيل ميسي، أو لاعب مانشستر يونايتد وأسطورته كريستيانو رونالدو، وكذلك بعض الملفات الخاصة بسوق الانتقالات.

ميسي

عن رحيل ليونيل ميسي العام الفائت قال لابورتا: "لقد فعلت ما كان يتعين علي فعله تجاه أفضل لاعب في تاريخنا، عرفت ميسي منذ كان طفلًا وأحبه كثيرًا، أشعر برابطة أبدية تجاه ميسي، إنه أفضل لاعب في تاريخنا وسوف أبذل قصارى جهدي للتأكد من إنهاء مسيرته بقميص برشلونة".

وأضاف: "لدينا رابطة أبدية مع ليو، النهاية التي حصلت له في النادي لم تكن الأفضل ولكنه كان وقتًا صعبًا وكان علينا اتخاذ قرار لوضع النادي فوق أفضل لاعب في تاريخه، ولكنني أعتقد أننا ينبغي أن نضع نهاية مشوار ميسي بقميص برشلونة وأن يتم تكريمه في كل ملعب يخوض فيه أي مباراة، سوف نفعل أقصى ما لدينا لمنحه النهاية التي يستحقها

".

وأردف عما إذا كان قد تواصل مع ميسي بشأن العودة فقال: "هذه فكرة وهي رغبتنا، كل ما علي قوله أنني سأفعل أقصى ما لدى، أتمنى أن تتحول تلك الأمنية إلى حقيقة، لدينا إستراتيجية لعودته مجددًا إلى برشلونة الذي يحب ليو، المشجعون يحبونه وأنا أفعل".

رونالدو

وسئل لابورتا عما إذا كان قد فكر في ضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف برشلونة أو إذا كان قد عرض عليه قبل ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فأكد: "هذه النوعية من القصص تحدث دائمًا في سوق الانتقالات، الحقيقة أننا أردنا ليفاندوفسكي، ولكن لدينا علاقة قوية جدًا بخورخي مينديش وقد عرفته لوقت طويل، إنه واحد من أفضل وكلاء اللاعبين الذين يعرفون ما يتعين عليهم القيام به ولذلك أنا أحترمه".

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وأضاف بذات الصدد: "لقد ذهبنا لضم ليفاندوفسكي وعرفنا أنه ضرري لنجاحنا، ذهبنا إلى بايرن ميونخ، الموضوع الآخر جيد من الناحية القصصية ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تسمعها دون أي أساس".

وتهرب من الإجابة حول سؤال: هل فكرتم في ضم رونالدو؟ فقال: "حصلنا على ليفاندوفسكي، لقد كان هدفنا الرئيس ولا أحبذ التعليق أكثر من ذلك".

وعن وضعية رونالدو الحالية في الميركاتو قال لابورتا: "إنه رياضي محترف للغاية ولا يزال لائقًا بدنيًا، إنه لاعب يتسم بالطموح والتحدي وأنا متيقن أن لديه العديد من الخيارات، لا يزال لاعبًا لمانشستر يونايتد وهو نادٍ غير اعتيادي أحترمه كثيرًا، مستقبله لا يعنيني، إنه شيء يخص مانشستر يونايتد وكريستيانو!".

برناردو سيلفا

وعن إمكانية ضم البرتغالي برناردو سيلفا الذي يرتبط اسمه ببرشلونة كثيرًا في الميركاتو الصيفي، قال لابورتا: "إنه لاعب جيد للغاية وأنا أحترمه بالطبع، ولكنه ينتمي لمانشستر سيتي، لدي بعض الأصدقاء هناك مثل بيب جوارديولا وتيكسي بيرجستاين وخلدون المبارك، هناك العديد من الأشخاص الذين أعرفهم".

فرينكي دي يونج

وعن مستقبل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج مع الفريق، أكد لابورتا أن "الشيء الأول الذي أريد أن أقوله هو أننا نريد بقاء دي يونج في برشلونة، نحبه كلاعب وكإنسان، إنه لاعب بجودة عالية وشاب جيد".

وأضاف: "ما نفعله مع دي يونج هو ما نفعله مع الفريق ككل، التعاقدات الجديدة أتت ضمن سياستنا في الرواتب وهيكلنا الذي نلتزم به، فرينكي لديه عقد ونحن نحترم ذلك، لن نجبره على الاقتطاع من راتبه، إنه قراره".

وأردف: "نحاول إدارة فريق الكرة بأفضل شكل ممكن، ولذلك نعقد المحادثات مع اللاعبين وفق هذا الإطار، لقد شرحنا الوضع للاعبين الذين يمكنهم أن يساعدونا، حدث ذلك مع ديمبيلي وأشعر بالرغبة في شكره، بعد شهور من التفاوض قبل الخصم من مرتبه ويستطيع الآن أن يكون فخورًا بقراره".

وأكد: "إذا لم يرد فرينكي المغادرة فلن يغادر، وكذلك فيما يتعلق بخفض الراتب، لديه عقد ونحن نحترم قراره، إنه لاعب في برشلونة ونستطيع الاعتماد عليه".

وإجابة على سؤال: هل لن يغادر دي يونج إلى مانشستر يونايتد؟ أجاب لابورتا: "في كرة القدم لا يمكنك أن تحسم كل شيء، أستطيع أن أقول الآن إن الأمر يعتمد على كافة الأطراف، ولكن بشكل مبدئي فإن إمكانية بقائه قوية، وكرئيس للنادي سأسعى بكل أملك لبقائه".

وعن رد فعله على تصريحات أسطورة يونايتد جاري نيفيل حول ضرورة اتخاذ دي يونج لإجراء قضائي قال لابورتا: "لا تعليق.. ولكن في رأيي أنه مخطئ لأننا نصر على احترام كل لاعبينا وعقودهم، إذا استثمرنا في لاعبين جدد لجعل النادي أكثر تنافسية فسنحسن اقتصادنا أيضًا، جاري كان لاعبًا رائعًا ليونايتد، وأحترم رأيه على كل حال".