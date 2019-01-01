لأول مرة هذا الموسم.. دي خيا يستقبل هدفين من خارج منطقة الجزاء

رقم سلبي لدي خيا في مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قدم الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا رقمًا سلبيًا في مواجهة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون، على الرغم من نجاح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز.

ونجح مانشستر يونايتد في خطف ثلاثة نقاط ثمينة من ضيفه ساوثهامبتون، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من البريميرليج.

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه مرتين، وذلك بعدما تأخر بهدف نظيف، وتأخر مرة أخرى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يقلب تأخره مرة أخرى.

📅في هذا اليوم من عام 2002

بيركامب سجل هذا الهدف في مرمى نيوكاسل😍pic.twitter.com/kPFT3hP4zO

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ مارس ٢٠١٩

واستقبل ديفيد دي خيا هدفين من ساوثهامبتون، جاء كلاهما من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، وذلك لأول مرة خلال الموسم الحالي.

ولم ينجح دي خيا في التعامل مع التسديدتين بالشكل المناسب، ليستقبل هدفين كادا يكلفا مانشستر يونايتد هزيمة في مواجهة مهمة لولا هدفي لوكاكو في الشوط الثاني.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد وصل بهذا الانتصار إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة، مستفيدًا من تعادل آرسنال أمام مضيفه توتنهام عصر اليوم.