لأول مرة.. سيلفا يسجل لثلاثة مباريات متتالية مع مانشستر سيتي

بيرناردو سيلفا يرافق أجويرو في شحنة أرقام السبت لمانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استقبل فولهام هدفين في أول نصف ساعة أمام مانشستر سيتي، وذلك بأقدام بيرناردو سيلفا والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

ويستضيف فولهام نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسريعًا نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول بأقدام بيرناردو سيلفا من صناعة سيرخيو أجويرو، قبل أن يسجل أجويرو بنفسه الهدف الثاني.

— OptaJoe (@OptaJoe) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وبالهدف الذي سجله بيرناردو سيلفا، يكون قد واصل التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة الثالثة على التوالي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها بيرناردو سيلفا في ثلاثة مباريات متتالية وذلك منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي.

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل فولهام المركز الأخير على سلم الترتيب.