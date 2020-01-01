لأول مرة – تقنية حكم الفيديو تلغي هدفًا بالدوري المصري

الحالة الأولى التي يتم فيها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد بالدوري المصري.

طبقت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بداية من مباراة طلائع الجيش وإنبي، التي أقيمت الأسبوع الماضي، ليتم تطبيقها للمرة الثانية في مباراة الجونة أمام الإسماعيلي.

الجونة يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أحرز أحمد ياسر رضوان هدفًا لفريقه الجونة بالدقيقة 18 من زمن المباراة، إلا أن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل، وسط اعتراضات من الجميع لأن الإعادة التليفزيونية أثبتت هناك شكوك حول هذا القرار.

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حكم المباراة محمود بسيوني، قرر اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو، من أجل التأكد من صحة قرار الحكم المساعد، باحتساب الهدف تسلل، ليبلغه إبراهيم نور الدين بصحة التسلل، ليلغي الهدف.

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وبذلك يتم استخدام تقنية حكم الفيديو لأول مرة في حالة مشكوك فيها، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد مرور مباراة طلائع الجيش وإنبي دون استخدام التقنية.

ويتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، متفوقًا على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ32 نقطة، والزمالك الثالث بـ31 نقطة.