كييزا يستمر بقائمة إيطاليا رغم تعرضه لإصابة خفيفة

نجم الفيولا سيخضع لبعض الفحوصات الطبية قبل اللعب أمام فنلندا

استمر فيديريكو كييزا جناح فيورنتينا، في التواجد بقائمة المنتخب الإيطالي، والتي تستعد لفترة التوقف الدولي هذا الشهر.

كييزا تعرض لإصابة عضلية في الفخذ، وهو ما جعل المدرب روبرتو مانشيني يفكر في استبعاده .

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أزمة الجناح الشاب تسببت في مخاوف لدى ناديه بتعرضه لإصابة طويلة، قد تبعده عن ما تبقى من مباريات الموسم.

ومع ذلك أكدت شبكة "سكاي" الإيطالية أن الإصابة خفيفة ولا تحتاج لخروجه من قائمة الأزوري.

وهو ما يجعله مؤهلاً لمواجهتي ليشنشتاين وفنلندا، في إطار تصفيات يورو 2020 القادمة.

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صاحب الـ21 عاماً سيجري بعض الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، للوقوف على إمكانية ظهوره أمام فنلندا الجمعة المقبل.

نجم فيورنتينا يعتبر حالياً أحد أهم العناصر بتشكيل إيطاليا، بعد تألقه مع الفيولا بتسجيل 12 هدف وصناعة 8 في 31 مباراة.