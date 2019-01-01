كييزا يتعرض لحادث سير في إيطاليا

اللاعب يغيب من الأساس عن مواجهة تورينو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تعرض اللاعب الإيطالي، فدريكيو كييزا، لحادث سير، قبل العودة لخوض مواجهات الدوري الإيطالي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فأن جناح فيورنتينا وإيطاليا الشاب، اصطدمت سيارته بدراجة رجل آخر.

ولم يتعرض كييزا لأي إصابات، لكن تم نقل الرجل إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج.

ويبتعد كييزا عن المشاركة مع فيورنتينا في مباراة بسبب إصابة عضلية قبل بدء معسكر إيطاليا التدريبي.

وسيلتقي الفيولا مع تورينو ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وسجل الجناح البالغ 21 عامًا، 6 وصنع 3 في 28 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقلق داخل جدران يوفنتوس 🔳◻️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

ويتواجد فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 37 نقطة، مقابل 45 لتورينو في المركز الثامن.