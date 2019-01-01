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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كييزا يتعرض لحادث سير في إيطاليا

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Getty Images
اللاعب يغيب من الأساس عن مواجهة تورينو
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تعرض اللاعب الإيطالي، فدريكيو كييزا، لحادث سير، قبل العودة لخوض مواجهات الدوري الإيطالي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فأن جناح فيورنتينا وإيطاليا الشاب، اصطدمت سيارته بدراجة رجل آخر.

ولم يتعرض كييزا لأي إصابات، لكن تم نقل الرجل إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج.

ويبتعد كييزا عن المشاركة مع فيورنتينا في مباراة بسبب إصابة عضلية قبل بدء معسكر إيطاليا التدريبي.

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وسيلتقي الفيولا مع تورينو ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وسجل الجناح البالغ 21 عامًا، 6 وصنع 3 في 28 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويتواجد فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 37 نقطة، مقابل 45 لتورينو في المركز الثامن.

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