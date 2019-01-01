كييزا لم يتخيل الفوز على روما بسباعية

سباعية ستذكر في تاريخ كأس إيطاليا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب الجناح الإيطالي الشاب، فديريكو كييزا، عن سعادته بالفوز الكبير على روما والتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا.

وسحق فيورنتينا، ضيفه روما بسباعية مقابل هدف، في ربع النهائي والذي أقيم على أرضية ملعب أرتيمو فرانكي.

كييزا صاحب الثلاثية تحدث عقب نهاية اللقاء: "لقد كانت مباراة رائعة، والآن سنركز على هذا الفوز، لكن علينا أن نضع في أذهاننا الأمر واللعب من أجل التأهل إلى أوروبا".

وواصل: "لم أكن أتخيل أن يحدث هذا، أشكر كل شخص مقرب لي وأهديه الهاتريك، لقد وقفوا بجانبي في الأوقات الصعبة، أنا سعيد لفيورنتينا أننا نلعب بشكل جيد ونحارب طيلة الـ90 دقيقة".

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ق7: فيورنتينا 1-0 روما

ق18: فيورنتينا 2-0 روما

ق28: فيورنتينا 2-1 روما

ق33: فيورنتينا 3-1 روما

ق66: فيورنتينا 4-1 روما

ق72: بطاقة حمراء على دجيكو

ق74: فيورنتينا 5-1 روما

ق79: فيورنتينا 6-1 روما

ق89: فيورنتينا 7-1 روما pic.twitter.com/miYkEXb9f7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

ومنذ وصول لويس مورييل إلى فيورنتينا حل العديد من المشاكل الهجومية للبنفجسي عقب انتقاله من فيورنتينا.

وعن زميله الكولومبي: "أنه لاعب رائع، وفوق كل هذا يلعب للفريق، يساعدنا بشكل كبير في أرضية الملعب، أنا سعيد لتمثيل فيورنتينا والآن نوجه أنظارنا نحو أودينيزي".

ووصل فيورنتينا للمربع الذهبي وينتظر مواجهة الفائز من مباراة أتلانتا ويوفنتوس حامل اللقب.