كيون: وضع أوزيل مُحرج لأرسنال

أسطورة دفاع أرسنال يرى أن الأمر سيء بالنسبة للاعب والمدرب والنادي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتواصل غياب صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل عن صفوف أرسنال الإنجليزي، في مواجهة باتي بوريسوف البيلاروسي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

أسطورة دفاع أرسنال، مارتن كيون تساءل عن سبب غياب الألماني، خاصة مع عدم وجود سبب حقيقي حول إصابته.

وقال كيون عن غياب أوزيل المتكرر عبر بي تي سبورت: "هل هو مصاب؟ هل هو مريض؟ شيء وحيد يحتاجه اللاعب ليكون متاحاً وهو يحتاج الاستمرارية، لكنه غير قادر على فعل هذا".

وتابع: "عليه العمل من أجل العودة للفريق، هذا ما يطلبه المدرب بأن يفعله، الأمر مُحرج شأن أوزيل، ليس بنفس طريقة رامسي لأنه ليس جزءاً من مستقبل النادي".

وخاض أوزيل 313 مباراة منذ انضمامه عام 2013 من ريال مدريد الإسباني، ليواصل لاعب أرسنال السابق: "نحن لا نعرف إذا كان مصاباً أم لا، أن تغيب عن كل تلك المباريات شيء غريب، 100 مباراة في تلك الفترة واللاعبين فقط من يعرفون هذا".

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وأردف: "أعتقد أن المدرب يقول لا تستطيع التدريب كما تريد عندما يحلو لك، لا أريد الذهاب إلى تلك الرحلة بسبب أنني لم أتدرب جيدًا، لدي شعور بأنه لديه شيء ليعرضه، لكن اللاعب نفسه عليه السؤال إذا كان يريد لعب كرة القدم أم لا".

وخاض أوزيل 19 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات بقميص أرسنال، مسجلاً 4 وصناعاً هدفًا وحيدًا.