كيون: سانشيز سيبحث عن التألق أمام أرسنال

مارتن كيون نجم أرسنال السابق متأكد من أن أليكسيس سانشيز سيحاول تقديم أفضل ما لديه مع مانشستر يونايتد في مواجهة فريق أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يرى مارتن كيون نجم فريق أرسنال السابق أن أليكسيس سانشيز لاعب المدفعجية السابق ومانشستر يونايتد الحالي سيقدم أفضل ما لديه أمام فريقه اللندني السابق في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيون وأكد خلالها أن سانشيز لن يجد فرصة أفضل من مواجهة فريقه السابق حتى يقدم أفضل ما لديه.

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وقال كيون: "أولي جونر سولشار سيبحث عن اخراج أفضل ما لدى أليكسيس سانشيز في مواجهة أرسنال، أعتقد أنها فرصة جيدة للغاية بالنسبة له".

وأضاف: "هي لحظة مثالية بالنسبة لسانشيز، أين سيجد فرصة أفضل من أجل إعادة اكتشاف نفسه أكثر من مواجهة فريقه السابق واقصاؤه من الكأس".

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وأكمل: "ليس هذا فقط، سانشيز لن يبحث عن اثبات خطأ جماهير أرسنال فقط، بل سيريد تقديم أفضل ما لديه لأنه دومًا ما يتألق في تلك البطولة".

واختتم: "سانشستر سبق له أن سجل في نهائيين مختلفين كما سجل في ثلاث مباريات نصف نهائي لتلك البطولة، لذلك هو يعرفها جيدًا".