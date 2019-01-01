كين يكشف دور كريستيانو رونالدو في انتقاله لإيفرتون

تعرف على نصيحة كريستيانو رونالدو لكين قبل رحيل الأخير لإيفرتون

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف مويس كين، لاعب إيفرتون، نصحية زميله السابق في يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، حول رحيله عن صفوف السيدة العجوز.

كين انضم إلى صفوف التوفيز قادمًا من يوفنتوس مقابل 27.5 مليون يورو.

وقال صاحب الـ 19 عامًا في تصريحات صحفية: "أحب الدوري الإنجليزي كثيرًا وحتى أنني تحدثت مع بعض اللاعبين في يوفنتوس قبل الانتقال إلى إيفرتون".

وأوضح: "تحدثت مع كريستيانو رونالدو ونصحني بإتباع حلمي وبذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل".

اللاعب الإيطالي أشار إلى أنّه اختار إيفرتون لأنه فريق يتطلع إلى المستقبل مثله ولديه فرصة كبيرة هناك للتطور.

وأردف: "أرغب في اللعب مرة أخرى في البطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا وهدفي قيادة التوفيز للوصل إلى التشامبيونزليج".

واختتم: "علينا جميعًا محاربة العنصرية والنادي يساعدني في ذلك. سوف أقدم كل ما لديّ لأجل إرضاء الجمهور كما أنني لن أنسى أبدًا الدعم الذي حصلت عليه في يوفنتوس".

جدير بالذكر أنّ كين تعرض لانتقادات عنصرية في مباراة ضد كالياري في الدوري الإيطالي.