كين يصل لهدفه رقم 200 ويعادل رصيد صلاح بقائمة الهدافين

هدف جديد للمهاجم الإنجليزي يضعه في المركز الثاني بجدول هدافي البريميرليج

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين، سجله التهديفي المبهر على جميع المستويات المحلية والدولية.

كين نجح في افتتاح التسجيل لصالح توتنهام، في المباراة التي جمعت فريقه بساوثهامبتون، بالجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

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هدف كين يعتبر هو رقم 200 له سواء مع الأندية أو منتخب بلاده منذ بداية مشواره بالفرق الأولى.

نجم سبيرز سجل 164 هدف مع توتنهام، 5 بصفوف ليتون أورينت، 9 مع ميلوول، هدفين بليستر سيتي و20 هدف مع المنتخب الإنجليزي.

200 - Harry Kane has now scored 200 career goals for club and country combined. Superstar. pic.twitter.com/sPagm00Q8Q — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2019

الهدف وضع الإنجليزي أيضا في المركز الثاني بصدارة هدافي البريميرليج، حيث وصل رصيده إلى الرقم 17، متساوياً مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

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ويبتعد كين بهدف وحيد فقط عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.

يذكر أن توتنهام يخوض المباراة وهو في المركز الثالث بجدول البريميرليج، بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.