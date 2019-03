كين يصل لهدفه رقم 200 ويعادل رصيد صلاح بقائمة الهدافين

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين، سجله التهديفي المبهر على جميع المستويات المحلية والدولية.

كين نجح في افتتاح التسجيل لصالح توتنهام، في المباراة التي جمعت فريقه بساوثهامبتون، بالجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

هدف كين يعتبر هو رقم 200 له سواء مع الأندية أو منتخب بلاده منذ بداية مشواره بالفرق الأولى.

نجم سبيرز سجل 164 هدف مع توتنهام، 5 بصفوف ليتون أورينت، 9 مع ميلوول، هدفين بليستر سيتي و20 هدف مع المنتخب الإنجليزي.

