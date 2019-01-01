كين يحطم رقم بالوتيلي ويواصل انطلاقته الرائعة
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دون مويسي كين مهاجم يوفنتوس الواعد اسمه في تاريخ الدوري الإيطالي بتسجيله في المباراة الرابعة على التوالي.
جاء ذلك خلال مواجهة سبال حين سجل أول الأهداف في الدقيقة 30، ليصبح أصغر لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية منذ بدء نظام احتساب الفوز بـ3 نقاط.
بذلك تخطى كين رقم ماريو بالوتيلي الذي سجل في 3 مباريات متتالية عام 2009.
30' G⚽️ALLLLLLL!!!!!! KEAN GETS US OFF THE MARK!!!!!! ⚪️⚫️#SPALJuve [0-1] #ForzaJuve pic.twitter.com/3U60wyBXkO— JuventusFC (@juventusfcen) April 13, 2019
وسجل كين ضد إمبولي وكالياري وميلان وأخيراً سبال.
يذكر أن سبال أعاق يوفي عن حسم لقب الدوري الثامن على التوالي بشكل مؤقت، بعد تغلبه عليه 2-1.