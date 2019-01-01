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الدوري الإنجليزي الممتاز

كين يتفادى عقوبة الإيقاف قبل ديربي لندن أمام أرسنال

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بعض التقارير أكدت أنه قد يغيب عن المباراة بسبب واقعة شجاره مع سيزار أزبلكويتا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تفادى المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، عقوبة الإيقاف بسبب سوء السلوك، عقب واقعة مباراة تشيلسي الأخيرة.

توتنهام تعرض لخسارة جديدة من البلوز بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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الدقائق الأخيرة من اللقاء شهدت حالة من الشد والجذب بين لاعبي الفريقين، والدخول في شجار بين هاري كين وسيزار أزبلكويتا مدافع تشيلسي.

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كين شوهد وهو يقوم بـ"نطح" أزبلكويتا، ليحصل على البطاقة الصفراء قبل لحظات من صافرة النهاية.

بعض التقارير الصحفية أكدت أن الاتحاد الإنجليزي سيحقق في الواقعة، مما يُعرض كين للإيقاف بمدة تصل 3 مباريات.

ومع ذلك كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن الاتحاد الإنجليزي اكتفى بالإنذار الذي حصل عليه كين، ولن يتخذ ضده أي إجراءات أخرى.

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وهو ما يتيح للاعب المشاركة أمام أرسنال في ديربي شمال لندن على ملعب ويمبلي السبت القادم.

ويدخل توتنهام المباراة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن أرسنال الرابع، وهو تحت التهديد بالخروج من الأربعة الكبار بالأسابيع الأخيرة من البريميرليج.

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