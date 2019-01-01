كين واثق من تألق هودسون أودوي مع إنجلترا

إنجلترا أصبحت مصنعًا للشباب في الأونة الأخيرة.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتوقع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، أن يبزغ نجم كالوم هودسون أودوي مع المنتخب في الفترة المقبلة.

وانضم لاعب تشيلسي الشاب، لتعويض غياب لوك شاو بسبب الإصابة في قائمة جاريث ساوثجيت للأسود الثلاثة.

هاري كين قال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء جمهورية التشيك عن لاعب تشيلسي: "كل شخص لديه طريق مختلف للقمة، بالنسبة لي كان الذهاب إلى إعارات من أجل اكتساب الخبرة، كالوم لديه مذاق الكؤوس، وكذلك قليل من المشاركة في الدوري الإنجليزي.

وخرج كين في سلسلة من الإعارات لكل من ميلوول ونورويتش سيتي وليستر سيتي قبل أن يصبح مهاجم توتنهام الأساسي.

وواصل حديثه: "أنا متأكد من أنه يريد اللعب وحصد الخبرة بالمستويات الأعلى، سنرى كيف سيتطور في السنوات المقبلة، لا يهم أين هو الآن، وهل سيفعلها عن طريق إعارة أو فريق آخر".

لقد اخترت منتخبك الدولي ..👌



الآن عليك اختيار أفضل فريق في كل العصور 👀🤔 pic.twitter.com/6y0w08yTAs — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 19, 2019

وكان هودسون قريبًا من الرحيل لصفوف بايرن ميونيخ الألماني الذي قدم أكثر من عرض للبلوز، لكن تمسك المدير الفني ساري به أبقى عليه.

وأردف هداف الدوري الإنجليزي السابق عن جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني المتألق: "الشباب غير خائفين من الذهاب والتجربة واللعب لشخص ضد شخص، خاصة في المراكز الهجومية، وتجربة مهاراتهم، ومحاولة تسجيل الأهداف، هذا ما نريده".

وأنهى: "إنجلترا تريد المرونة، تلك علامة جيدة عن ما يخرج من لاعبي المنتخب".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيلاقي التشيك ومونتينجرو في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات يورو 2020.