كين محبط عقب التعادل.. ويوضح مطالبته بركلة جزاء

المهاجم الإنجليزي يعتبر التعادل من طبيعة البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر إحباطه عقب التعادل مع آرسنال 2-2 في الديربي الذي أقيم ضمن منافسات الأسبوع الرابع للبريميرليج.

وقال كين لسكاي سبورتس:"أنا محبط بعض الشيء، حين تتقدم 2-0 تتوقع الفوز أياً كان الفريق الذي تواجهه. الهدف قبل نهاية الشوط الأول غير زخم المباراة تماماً".

وأضاف:"في الشوط الثاني كان لدينا فريقين يلعبان لأجل الفوز، لقد تفوقوا في بعض الأوقات ولكن كان لدينا فرصنا أيضاً، في النهاية هي نقطة وعلينا تقبلها".

وأوضح:"من السيئ أننا عجزنا عن قتل تلك المباراة، ولكن هذا هو البريميرليج وإذا لم تقتل الفرق أمامك سيعودون".

أما عن مطالبته بركلة جزاء في نهاية المباراة قال:"المدافع قام بتدخل يوضح إرهاقه، في منتصف الطريق ظننت أني سأحصل على المخالفة هنا، الحكم اعتقد أني كنت أبحث عنها ولم يحتسبها. الأمر يحدث بنسبة 50%، يمكنني الحصول على تلك الكرة في مباريات أخرى".

يذكر أن التعادل رفع رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي توتنهام في المركز التاسع بـ5 نقاط.