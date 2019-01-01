كين وماتويدي يقتربان من مغادرة يوفنتوس

يوفنتوس يقلل عدد اللاعبين في تشكيلته

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس بدأ العمل على تقليل عدد اللاعبين في تشكيلته، وأن الثنائي بليز ماتويدي ومويس كين قريبان من المغادرة.

وتعاقد يوفنتوس مع ماتياس دي ليخت، آرون رامسي، ميريه ديميرال، وأدريان رابيو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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وذكرت "سبورت إيطاليا" أن ماتويدي في مفاوضات مع موناكو من أجل الانتقال لصفوفه، ويطلب يوفنتوس مبلغاً في حدود 25 مليون يورو لبيعه.

التقرير تحدث أن موناكو ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات ماتويدي، ولكن أيضاً مانشستر يونايتد الذي قد يقدم عرضاً للفرنسي.

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وفي المقابل، أوضحت "سكاي" أن يوفنتوس مستعد للتضحية بمهاجمه الشاب كين لتوفير سيولة مادية، خصوصاً وأن اللاعب يملك عدة عروض.

التقرير كشف أن من ضمن المهتمين برشلونة، ولكن كين رفض العرض بسبب علمه بعد بقائه مع الفريق وإعارته مباشرة إلى إشبيلية.

ومن ضمن الأندية المهتمة بحسب "سكاي" إيفرتون، أرسنال، واحتمالية إدراجه في صفقة تبادلية مع إنتر مقابل ماورو إيكاردي.

الجدير بالذكر أن كين حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس لتجديد تعاقده رغم استمرار المفاوضات من الموسم الماضي.